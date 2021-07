Neues Wohngebiet ist in Planung : Bebauungsplan für neue Häuser in Spechort wird offengelegt

Bebauungsplan für neue Häuser in Spechort wird offengelegt

Neues Wohngebiet ist in Planung

Schermbeck Weder der Kreis Wesel noch der Landesbetrieb Straßen.NRW äußerten Bedenken und geben grünes Licht für die Pläne der Gemeinde Schermbeck. Auf dem drei Hektar großen und stark nachgefragten Gebiet soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf für die geplante Wohnbebauung in Spechort ist fertig. Aus dem neuen Entwurf wird deutlich: Der Kreis Wesel hatte keine Bedenken aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht, der Landesbetrieb Straßen.NRW ebenfalls nicht hinsichtlich der Anbindung der L 607. Kleine Änderungen an der Entwurfsbegründung, die die Dachneigung, die Zahl der Stellplätze und die Verwendung von Baumaterialien bei Doppelhäusern betreffen, wurden einstimmig vom Planungs- und Umweltausschuss vorgenommen.

Der Ausschuss hatte in seiner Sitzung vom 22. November 2018 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Wohnbebauung Spechort“ gefasst, um im nördlichen Bereich der Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen für stark nachgefragte Wohnbaugrundstücke zu schaffen.

Gemeinde Schermbeck kauft Anteile an Baufirma

Das etwa drei Hektar große Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand von Schermbeck unmittelbar westlich der Erler Straße beziehungsweise nördlich der Straße Im Bruch in circa 900 Meter Entfernung vom Ortskern. In der Örtlichkeit stellt sich das Plangebiet derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche ohne prägende Grünstrukturen dar. Etwa 51 Prozent der Fläche gehört der Gemeinde Schermbeck.