Der Luchs wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland ausgerottet. Seit den 1950er Jahren wanderten Luchse über den Böhmerwald nach Deutschland ein, 2000 startete ein Auswilderungsprojekt im Harz. In Nordrhein-Westfalen wurden zuletzt 2014 einzelne Sichtungen von Luchsen im Sauerland und in der Eifel gemeldet. Es wird angenommen, dass sich der Luchs nur schwer wieder in sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet vorarbeitet, weil er in der Regel keine „Inselkolonien“ außerhalb bestehender Luchsreviere gründet. Als scheues Tier vermeidet der Luchs Übergriffe auf den Menschen. Bevorzugte Beutetiere des Luchses sind nach Erfahrungswerten aus der Schweiz vor allem Rehe, aber auch Schafe und Ziegen, vor allem, wenn sie am Waldrand gehalten werden. In Deutschland darf der Luchs nicht bejagt werden.