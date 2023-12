Kritik an Abschusserlaubnis für „Wölfin Gloria“ „Es fehlt einfach der Wille“

Die NABU-Verantwortlichen fragen vor diesem Hintergrund, warum Politiker emotionsbasierte Entscheidungen treffen und nicht wissenschaftlich robusten Daten und Analysen folgen. Letztere würden aussagen, dass Übergriffe von Wölfen auf Weidetiere am effektivsten durch geeigneten und flächendeckenden Herdenschutz nachhaltig verhindert werden könnten. „Die meisten Profi-Schäfer der Gegend wissen sich gut gegen Wolfsübergriffe zu wehren, sie hatten lange keine Verluste mehr,“ weiß Rolf Fricke. „Aber wo sind die Programme, die vor allem Kleinstbetrieben und Hobbyhaltern, deren unzureichenden Herdenschutz die Wölfe aktuell meistens überwinden, jetzt helfen und sie aktivieren?“ Ungewiss ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob das neue Konzept der sogenannten ‘Schnellabschüsse‘ – generell und im Fall von Wölfin Gloria – mit geltendem Recht zu vereinbaren ist. In jüngster Zeit gab es im In- und Ausland Urteile, die dies zumindest in Frage stellen.“ Nicole Kronauer aus Essen, Vorsitzende der ‚Gesellschaft zum Schutz der Wölfe‘, wird dazu wie folgt zitiert: „Auch in Zukunft werden wir die Landesverordnungen und mit ihnen begründete Abschussgenehmigungen sehr genau prüfen, im Einzelfall auch gerichtlich. Denn zum einen braucht es dringend Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Zum anderen muss gesichert sein, dass die Behörden den Vorrang des alternativen Herdenschutzes berücksichtigen.“