Wölfe in NRW: Wie gefährlich sind die Tiere?

Wie gefährlich ist der Wolf in NRW?

Sichtungen am Niederrhein

Kreis Wesel/Kreis Kleve Nordrhein-Westfalen hat seit Montag das erste offiziell ausgewiesene „Wolfsgebiet“. Für Herdenbesitzer, aber auch für Waldspaziergänger und Anwohner in den betroffenen Gebieten stellen sich jetzt viele Fragen. Hier gibt es Antworten.

„Sie ist gekommen, um zu bleiben“, sagt NRW-Naturschutzministerin Heinen-Esser über die erste Wölfin, die sich nun schon seit Monaten im Kreis Wesel aufhält. Spaziergänger sollten dort ihre Hunde an der Leine halten. Und Jäger ihre Flinte stecken lassen. Genetische Befunde und Beobachtungen deuteten darauf hin, dass eine Wölfin im Kreis Wesel heimisch geworden sei, sagte Landesnaturschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Düsseldorf.

Ist der Wolf eine Gefahr für die Menschen in NRW?

Die Experten aus dem Ministerium und dem Landesumweltamt sehen keinen Anlass für Ängste. Nachdem 2009 ein erster durchziehender Wolf in NRW gesichtet wurde, sei kein einziger Angriff auf einen Menschen belegt. „Der Mensch passt nicht in das Beuteschema des Wolfes“, erklärt Staatssekretär Heinrich Bottermann.

Wie sollte man sich verhalten, wenn einem der Wolf im Wald begegnet?

Märchen haben zum schlechten Ruf des „bösen Wolfes“ beigetragen. Matthias Kaiser, Zoologe im Landesumweltamt, hält das für unbegründet und rät zur Besonnenheit. „Der Wolf hat Respekt vor Menschen und hält gebührenden Abstand“. Ratsam sei, frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen - etwa durch Klatschen in die Hände - um dem Tier nicht plötzlich in einer Stresssituation gegenüberzustehen. Ganz falsch im Umgang mit wilden Tieren: schreiend davonlaufen. Lieber langsam zurückziehen. Der Naturschutzbund Deutschland empfiehlt, Hunde im Wolfsgebiet an der Leine zu führen.