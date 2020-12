Wolfsrudel am Niederrhein : Wie gefährlich ist der Wolf in NRW?

Wie gefährlich ist der Wolf in NRW?

Wolfsrudel am Niederrhein

Kreis Wesel/Kreis Kleve Nordrhein-Westfalens erste Wölfin „Gloria“ hat Nachwuchs. Damit gibt es nun das erste bestätigte Wolfsrudel im Land. Herdenbesitzer, Waldspaziergänger und Anwohner in den Sichtungs-Gebieten stellen sich jetzt viele Fragen. Hier gibt es Antworten.

„Sie ist gekommen, um zu bleiben“, hat NRW-Naturschutzministerin Heinen-Esser bereits 2018 über die erste Wölfin gesagt, die sich seitdem am Niederrhein aufhält. Und sie sollte Recht behalten. Nun hat das „Gloria“ getaufte Weibchen offenbar zum ersten Mal Nachwuchs. Damit ist das erste Wolfsrudel in NRW bestätigt worden. In diesem Zusammenhang stellen sich einige Fragen. Hier gibts die Antworten: