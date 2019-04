Am Wochenende : Frühlingsfest und offene Geschäfte

Wesel Die Stadt Wesel lädt für das kommende Wochenende, 6. und 7. April, zum Frühlingsfest ein. Die beiden Tage stehen ganz im Zeichen der beginnenden Garten-, Fahrrad- und Bausaison.

„Rund ums Grün“ heißt es am Sonntag auf dem Großen Markt. Zwischen 11 und 18 Uhr können Pflanzen und Dekorationen für den heimischen Garten bestaunt und gekauft werden. „Der Große Markt ist an diesem Tag nicht wiederzuerkennen“, sagt Thomas Brocker, Geschäftsführer von Wesel-Marketing. 13 Betriebe werden mit Ständen vertreten sein. Neben Gärtnern, Baumschulen und Kräuterhändlern, präsentieren sich auch Anbieter für Bau- und Industriemaschinen. Für die jüngeren Besucher sind verschiedene Bastelaktionen geplant. Sie können unter anderem lernen, wie aus Geranienblüten Farbe gewonnen werden kann. Zusätzlich wird eine Ballonkünstlerin die Kleinsten bespaßen.

Abseits davon, zwischen Leyensplatz und Berliner Tor, dreht sich in der Fußgängerzone am Sonntag alles rund ums Thema Fahrrad. Zwischen 13 und 18 Uhr bittet die Stadt zum Fahrradaktionstag. Neben mehreren Infoständen von Fahrradhändlern, der Polizei und dem ADFC, sorgt auf der Bühne beim Kaufhof die Band „Und wieder Oktober“ für musikalische Untermalung. Um das Thema Sicherheit beim Fahrradfahren in den Vordergrund zu rücken, bietet die Kreisverkehrswacht kostenlose Seh- und Reaktionstests an. Ebenfalls gibt es zwischen 14 und 16 Uhr eine Fund­radversteigerung.