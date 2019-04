Immer mehr Touristen suchen ihre Urlaubsziele danach aus, wo sich gute Fotos für Internetportale wie Instagram machen lassen. In Wesel will man darauf reagieren, wie das Stadtmarketing mitteilte. Wir haben uns schon einmal umgeschaut. Wo sind Wesels beliebte Instagram-Orte? Auf diesem Foto: Sonnenuntergang an der Stelle, wo die Lippe in den Rhein mündet, vom Ende der Brücke aus fotografiert. Niederrhein-Romantik pur.