Internet in Hamminkeln : WLAN-Hotspots in allen Dörfern

Hamminkeln Bald werden die entsprechenden Anlagen installiert, hieß es jetzt in der Ratssitzung.

Im Rat wurde jetzt ein Projekt vorgestellt, das einen ersten Schritt für freies WLAN in den Dörfern Hamminkelns darstellt und einen weiteren bei der Vernetzung in der gesamten Stadt. Bald werden die entsprechenden Anlagen installiert. Vorhandene Infrastruktur wird dabei genutzt. Die Stadt selbst hat mit der Hardwarebeschaffung nur geringe Kosten. Bis Mitte des Jahres soll das freie WLAN mit Partner Innogy eingerichtet sein. Das öffentliche WLAN wird jeweils an zentralen Punkten errichtet.

In Hamminkeln sind Rathaus und Marktplatz Standorte. In Wertherbruch wird die Anlage an der Bürgerhalle eingerichtet. Am Schloss Ringenberg bietet WLAN ebenfalls freien Zugang zum Internet. Der Dorfplatz in Mehrhoog, die Klosterkirche Marienthal, die Bürgerhalle in Loikum sowie das Freibad in Dingden sowie dort Kirmesplatz und Altenheim gehören ebenso wie der Kirchplatz in Brünen zum Paket.