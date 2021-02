Winter im Kreis Wesel : Schnee von gestern – wunderbar anzusehen

Kreis Wesel Seit Tagen liegt im gesamten Kreis Wesel viel Schnee. In der Corona-Pandemie ist der Wintereinbruch eine willkommene Abwechslung. Vor allem aber sieht die weiße Pracht einfach schön aus. Eine Auswahl der besten Bilder.

Tageshöchsttemperaturen bei minus zwei, nachts zwischen minus elf und 14 Grad. Und dazu eine geschlossene Schneedecke. Wann hat es das am Niederrhein zuletzt gegeben? Gefühlt eine halbe Ewigkeit. Viele Kindergarten- und Grundschulkinder werden sich nicht daran erinnern können, jemals eine so traumhafte Winterlandschaft gesehen zu haben.

Auch wenn am Wochenende und am Montag Autofahrer beim Scheibenkratzen und Hauseigentümer beim Gehwegfreischaufeln geflucht haben, passionierte Radfahrer wegen komplett vereister Wege zwangsläufig zu Fußgängern wurden (und auch noch immer sind), ist am Dienstag die Stimmung gekippt. Die Sonne ist da und hat alles in ein sanftes Licht getaucht – Winter-Wonderland am Niederrhein. Genau das hätte man sich an Weihnachten gewünscht. Nun ist die weiße Pracht halt im Februar gekommen.