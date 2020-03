Schermbeck : Windkraft pustet Geld in Vereinskassen

Windkraft pustet Geld in Vereinskassen

Von den 3200 Euro, die gestern von Mike Rexforth (2.v.r.) und von Maureen Nauen (3.v.l.) symbolisch an die Vereinsmitglieder Reinhold Mix, Georg Prost (v.l.), Eva Aehling (r.) und Marc Stemmermann (3.v.r.) überreicht wurden, konnten zwei Luftgewehre für die Schießgruppe Altschermbeck gekauft werden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Große Freude herrscht jetzt bei der Altschermbecker Schießgruppe: Von der SL Naturenergie-Stiftung erhält der Verein 3200 Euro. Damit konnten zwei neue Gewehre angeschafft werden.

Betreiber der Stiftung ist die Firma SL Naturenergie. Diese hat 2017 vier Windkrafträder im Schermbecker Ortsteil Damm weitgehend auf Ländereien der Stiftung Lühlerheim errichtet. Geschäftsführer Klaus Schulze-Langenhorst hatte schon damals versprochen, der Gemeinde finanziell etwas zukommen zu lassen. Dazu wurde 2018 die Stiftungstochter vorgestellt. Für die ersten beiden Jahre wurden im Januar 2020 insgesamt 40.000 Euro an Schermbecker Vereine und Gruppen ausgeschüttet. „Aus kommunaler Sicht ist das ein Segen“, freute sich Bürgermeister Mike Rexforth. „In unserer Haushaltssituation könnten wir unsere Vereine gar nicht so fördern, und das auch noch insgesamt 20 Jahre lang.“

„Als Betreiber der Windkraftanlagen freuen wir uns sehr, mit Hilfe der Stiftungsgelder einmal jährlich Schermbecker Vereinen Dank sagen zu können“, sagte Nauen. Auch in den nächsten Jahren werde die Stiftung weitere Ausschüttungen vornehmen. Während der gesamten Betriebszeit der Anlagen im Windpark Lühlerheim wird sie jährlich 1,5 Prozent des Netto-Stromeinspeiseertrags auszahlen. Gutachterlich wurde die Ertragssituation auf 32 bis 35 Millionen kWh pro Jahr eingeschätzt. In den ersten zehn Jahren erhält die bestehende Stiftung Lühlerheim 0,5 Prozent, der Vergabeausschuss ein Prozent. Das macht insgesamt etwa 40.000 Euro, von denen der Ausschuss rund 27.000 Euro vergeben kann. Ab dem 16. Betriebsjahr erhält der Ausschuss nur noch 0,75 Prozent, also ebenso viel wie die Stiftung Lühlerheim.