„Nacht der Bibliotheken“ mit Schauspieler Warum Wilsberg-Star Overbeck nach Hamminkeln kommt

Neue öffentliche Auftritte und interne Veränderungen meldet die Stadtbücherei in Hamminkeln. Für die Kunden der Einrichtung im Kellerbereich des Schulgebäudes an der Diersfordter Straße ist die Umstellung auf ein neues IT-System interessant, das die Ausleihverfahren erleichtert, und die Anschaffung neuer Möbel im Kinderbereich. Dort stehen jetzt von einer Behindertenwerkstatt in Kleve hergestellte Möbel in freundlichen Farben und mit Sitz- und Lesemöglichkeiten sowie Ablagen. Besonders für Schüler, die sich mit Lesestoff zurückziehen wollen, ist das eine gute Möglichkeit, sich in Ruhe mit gedruckten Veröffentlichungen zu beschäftigen. Das passt auch zur Philosophie der kleinen, aber liebevoll ausgestatten und geführten Bücherei, junge Leute zum Lesen zu animieren. Die „Lesehöhlen“ kommen an.