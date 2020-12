Herzlichen Glückwunsch : Gahlener Urgestein Wilhelm Knüfken wird 80 Jahre alt

Gahlen Der 80-jährige Gahlener Wilhelm Knüfken war über viele Jahre Kirchmeister der Evangelischen Gemeinde und 1998 Schützenkönig im Ort.

Der gebürtige Gahlener blieb ein Leben lang dem Lippedorf verbunden. Nach dem Besuch der Gahlener Dorfschule erlernte Wilhelm Knüfken den Beruf eines Malers bei Heinrich Beck in Schermbeck. Nach dem Wehrdienst in den Jahren 1961/62 war der Jubilar bei Scholt in Gahlen und später bei Nachbarschulte beschäftigt.

Einen Großteil seiner Freizeit stellte Wilhelm Knüfken in den ehrenamtlichen Dienst für die Evangelische Kirchengemeinde Gahlen. 16 Jahre lang gehörte er dem Presbyterium an. 12 Jahre lang war er Kirchmeister und in dieser Funktion vor allem Ansprechpartner für Personalfragen und das Bauwesen der Kirchengemeinde. In diese Zeit fielen als größere Bauprojekte die Dacherneuerung der Dorfkirche und der Bau des Gemeindehauses auf der Hardt.