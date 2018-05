Wesel: Wilfried Ulken regiert die Flürener Schützen

Wesel Grollender Donner und zuckende Blitze über dem Flürener Himmel und strömender Regen konnten am Sonntag das Königsschießen nicht stoppen: Wilfried Ulken holte sich den Titel um - Achtung - Punkt 17.51 und 56 Sekunden. Man nimmt es eben genau bei den Flürener Bürgerschützen. Ulken löst damit Marcus Pelzer ab. Neue Königin ist Gudrun Grantz.

Schon seit Monaten hatte sich Ulken das mit dem Titel vorgenommen und sich deshalb in die Bewerberliste an der Waldschenke eingetragen. Die ist nur für eine Stunde nach dem Antreten dort offen und drei Bewerber fanden sich. Neben Ulken schossen Ingo Schultz und Detlev Schumacher.

Doch es kann eben nur einen geben. Der ist, wie seine Königin, 56 Jahre alt. Und er lebt gar nicht in Flüren. "Ich wohne in Emmerich, aber ich bin und bleibe Flürener", sagt der Reha-Techniker bestimmt. Viele Vereinsfreunde und Verwandte ließen sich nassregnen, um den Sieger zu herzen und zu knuddeln.

Königin Gudrun Grantz war für diesen Tag gut gerüstet und entsprechend entspannt: Ein langes, dunkelblaues Kleid hing schon im Kleiderschrank bereit, ein weiteres in Weinrot ist für heute vorgesehen. Thronpaare der Majestäten sind Detlef und Heike Schumacher, Siggi und Jutta Michaelis, Karl-Heinz und Anke Bartscht sowie Sebastian Ulken und Denise Reisinger.

Bereits am Samstag haben die Flürener die Preise ausgeschossen: Die Krone des Vogels holte Andreas Steuer, der rechte Flügel ging an Thomas Schmitz, der linke an Markus Reisinger. Thorsten Kocks schoss das Zepter und Andy Wolters den Reichsapfel - und das alles bei brütender Hitze. Ein Schützenfest der Wetterextreme, aber immerhin konnten es die Feiernden nach dem Königsschießen im Zelt aushalten, das etwas abgekühlt war und es waren viele der Einladung der Bürgerschützen gefolgt.