Polizei gibt Tipps nach vielen Wildunfällen im Kreis Wesel : „Wer zu schnell fährt, hat keine Chance“

Kreis Wesel Am Wochenende gab es auf den Straßen im Kreis Wesel insgesamt sieben Unfälle mit Wild. Oft liefen Rehe unvermittelt auf die Straßen, die Folgen können sehr schwer sein. Das rät die Polizei.

Von Freitag bis Montagmorgen hat es auf den Straßen im Kreis Wesel insgesamt sieben Wildunfälle gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, liefen in den meisten Fällen Rehe unvermittelt auf die Fahrbahn und stießen mit den Autos zusammen. Gerade bei diesen Unfällen komme es den Angaben zufolge oft zu schweren Folgen, wie die traurigen Vorfälle der Vergangenheit zeigten. Das sei Anlass für die Polizei, noch einmal Tipps zur Verhinderung von Wildunfällen zu geben.

Brunft treibt Rehe in den Straßenverkehr

Es hilft, nachts in Waldgebieten – wann immer möglich – mit Fernlicht zu fahren. So wirkten die Augen der Tiere wie Rückstrahler und seien besser zu erkennen. Taucht Wild im Scheinwerferlicht auf, sollten Autofahrer sofort abblenden sowie hupen und wenn es gefahrlos möglich ist auch abbremsen. Was auch wichtig ist: Ein Tier kommt selten allein. Autofahrer sollten daher immer mit „Nachzüglern“ rechnen.