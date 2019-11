Wildblumenwiesen werden gesät : Wie Schermbeck aufblühen will

Schermbeck Die Gemeinde fördert jetzt die Entstehung von Wildblumenwiesen. Der Umweltausschuss stimmte dem Ansinnen zu. Das Ziel: mehr Insekten.

Zum Hintergrund: In der Sitzung des Planungs- und Umweltschusses am 4. Juli war die Verwaltung beauftragt worden, Potenzialflächen für die Anlegung von Blühstreifen oder Wildblumenwiesen zu ermitteln. Viele Langzeitstudien haben nämlich ergeben, dass die Biomasse fliegender Insekten in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Da Insekten ein zentrale Rolle für das Funktionieren der Ökosysteme einnehmen, soll diese Problematik vermehrt in den Fokus gerückt werden und entsprechende Schritte zum Schutz der Artenvielfalt eingeleitet werden. Im Rahmen einer Ausschreibung an interessierte Grundstückseigentümer gelang es der Gemeinde, 18 Flächenvorschläge zu sammeln, die sich in ihrer Größe und Struktur stark unterscheiden. Beispielsweise handelt es sich bei einer der größten Flächen um einen 9 000 Quadratmeter großen Acker und bei einer der kleinsten Flächen um einen 15 Quadratmeter kleinen Vorgarten. Von diesen Flächen hat die Gemeinde zehn Flächen ausgesucht, die zusammen 17.115 Quadratmeter umfassen. Der Blumensamen für diese Flächen soll 11 980,50 Euro betragen.