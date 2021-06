Debatte über Abfallsystem in Hamminkeln : „Ein teureres System gibt es nicht“

Debatte über Abfallsystem in Hamminkeln

Hamminkeln Bei einer digitalen Debatte der CDU empfahl der Experte Michael Wieczorek den Abschied vom Hamminkelner Müllwiegesystem. Es biete Fehlanreize und sei sehr teuer. Die Biotonne könne eine Alternative sein.

„Weiterhin bewegt das Thema Müll die Gemüter in der Stadt Hamminkeln“, hat die CDU festgestellt. Es geht um die Neuausschreibung des Abfallentsorgungsvertrages zum 1. Januar 2023 und damit die Frage, ob es beim Hamminkelner Wiegesystem bleiben soll. Allein in Deutschland bestehen über 60 verschiedene Entsorgungsformen für Abfall. Die Palette reicht vom Wiegesystem wie in Hamminkeln bis hin zur All-Inklusive-Entsorgung mit vielen verschiedenen Tonnen für unterschiedliche Müllfraktionen.