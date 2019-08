In Dingden : Wieder kirchliches Leben am Klosterbusch

Info

Teilnahme Wer an der Einweihung am Sonntagnachmittag teilnehmen möchte, findet Parkmöglichkeiten für Pkw oder Fahrräder am Rissenweg. Von dort geht es dann in einer Prozession mit Bischof Genn zum Gedenkort. Anschließend findet hier ein gemeinsames Picknick statt. Da der Bischof bereits den Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr in Ringenberg feiert, fallen die Heiligen Messen in Dingden, Hamminkeln und Mehrhoog an diesem Sonntag aus. Am Samstagabend wird die Messe in Dingden (17.30 Uhr), Hamminkeln (18 Uhr), Mehrhoog (18.30 Uhr) und Loikum (19 Uhr) gefeiert.