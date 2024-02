Weseler Unternehmerin Monika Machin „Wer verkauft, kann die Welt zu einem besserem Ort machen“

Diese Frau will auffallen – und sie fällt auf. Pinker Hosenanzug, schwarze High Heels, dunkler Fedora-Hut, lange blonde Locken. Monika Machin (42) weiß, dass sie schon alleine durch ihr Outfit Aufsehen erregt. Und das tut sie natürlich ganz bewusst. Sie will sich halt möglichst gut verkaufen. Kein Wunder, denn die Wahl-Weselerin mit Wurzeln in Paderborn bezeichnet sich auf ihrer Homepage („Machin Sales Academy“) selbst als „Verkaufs-Expertin mit 20 Jahren Berufserfahrung“ und als „eine der führenden Persönlichkeiten in meiner Branche“. An Selbstvertrauen mangelt es der gelernten Industriekauffrau wahrlich nicht. Das wird während des Gespräches mit unserer Redaktion immer wieder deutlich.