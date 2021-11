Ehrenamtlicher Verein in Mehrhoog : Projekt Dorfkneipe ist ein Gewinn

Das Diorama mit den Schweinchen ist bei Pollmann ein echter Hingucker. Foto: Yvonne Hein

Mehrhoog Die Mehrhooger Ehrenamtskneipe Pollmann schlachtet am Freitagabend mehrere Sparschweine. Was in den tierischen Sammelboxen gelandet ist, geht jetzt an die Vereine im Dorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Seit September 2020 herrscht wieder Leben in die Mehrhooger Traditionsgaststätte Pollmann. Sie war jahrzehntelange Anlaufstelle an der Bahnhofstraße für viele Mehrhooger – bis die Dorfgaststätte geschlossen wurde und als Treffpunkt wegfiel. Dann kam Yvonne Hein und drehte den Zapfhahn wieder auf. Genauer gesagt: der Verein Treffpunkt Dorf führte Regie in dem gastlichen Haus.

Jetzt lädt das Treffpunkt-Team zum ersten Mal benachbarte und befreundete Mehrhooger Vereine ein, um am Freitag, 26. November, um 19 Uhr die mehr oder weniger wohlgenährten Sparschweinchen zu verteilen, die seit der Wiedereröffnung in der sogenannten Pollmann Schweine-Rallye mitgelaufen sind.

Das Besondere: Nicht der Verein Treffpunkt Dorf entscheidet, wer wie viel Spendengeld bekommt, sondern die Besucher der Gaststätte, also in erster Linie Mehrhooger Bürger.

Natürlich hat auch in der Ehrenamtskneipe der achtmonatige Corona-Lockdown Folgen: Kein Schwein wurde während des Lockdowns gefüttert, denn das geht nur beim Bezahlen von Deckeln. Also gab es eine andere Lösung. „Wir fragen jeden Gast beim Abrechnen, welcher Verein die Spende bekommen soll“, erläutert die Vereins-Vorsitzende Yvonne Hein. „Der Verein wird dann auf dem Bierdeckel vermerkt und unser Kassierer rechnet zehn Prozent von jedem Deckel dem entsprechenden Vereins-Schwein zu.“ Eine Liste der teilnehmenden Vereine hängt an der Theke aus. Mitmachen kann übrigens jeder Verein, der gemeinnützig und in Mehrhoog ansässig ist. Eine kurze Mitteilung an den Kneipenvorstand reicht, dann kann das Schwein an den Start gehen.

„Wir haben ein kleines Diorama gebaut, das stets aktualisiert wird. Da können die Gäste bei jedem Besuch sehen, wie die Schweinchen im Rennen liegen“, erklärt Kassierer Markus Hein, der den aktuellen Stand stets im Blick hat. „Aber nicht nur den Siegern wird ihr Geld ausbezahlt, sondern jeder teilnehmende Verein bekommt auf Euro und Cent, was die Gäste ihm zugedacht haben. So liegen die Erstplatzierten bei vielen 100 Euro, die Letztplatzierten unter 50.“ Ohne den achtmonatigen Lockdown wäre wohl bedeutend mehr zusammengekommen, und man hätte ein richtiges „Schlachtfest“ mit zünftigem Spanferkel feiern können. „Auch wenn es coronabedingt Einschränkungen gibt, wollten wir die Auszahlung trotzdem jetzt zum Jahresende vornehmen und ab Dezember mit der nächsten Rallye starten, die dann im November 2022 endet. Hoffentlich ohne Zwangspause zwischendurch“, so Markus Hein.