Schermbeck beteiligt sich an Jubiläumsaktion Römer-Lippe-Route feiert 10. Geburtstag

Von April bis Oktober wird das zehnjährige Bestehen des Fahrradweges Römer-Lippe-Route gefeiert. Jede der 39 Anrainerkommunen wird Schirmherr einer eigenen Woche, in der man erfahren kann, was die Römer-Lippe-Route für die jeweiligen Orte bedeutet. Interessierte erhalten Einblicke in die Städte und Gemeinden entlang der Strecke und können die Entwicklung der Route erleben. Dabei wird stets das Römer-Lippe-Routen-Rad als Staffelstab von der einen zur nächsten Anrainerkommune weitergegeben. Die Route hat übrigens im Jahr 2020 den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie gewonnen.