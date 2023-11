Wechsel in der Kita-Arbeit Wie Kinder in Hamminkeln von Senioren lernen

Es war ein besonderer Moment im Windmühlen-Kindergarten an der Dohlenstaße 1 in Hamminkeln. Zwei engagierte Senioren kamen in die Einrichtung – der eine, um zu bleiben, der andere, um Abschied zu nehmen. Peter Mellin (92), bekannt auch von der Senioren-Union sowie vom Forum Senioren, hatte viele Jahre Kindergärten in Hamminkeln besucht, um sein Wissen an die Jüngsten weiterzugeben. Über Kräuter und Heilkräuter hat er erzählt, wie man sie pflanzt, was man mit ihnen machen kann und wie sie helfen. Da gab es für die Kinder viel zu tun und viel zu staunen.