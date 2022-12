Neue Regelung gilt ab 1. Januar 2023 Wie die Hamminkelner künftig Windeln gratis entsorgen können

In seiner Ratssitzung am 1. Juli 2021 hatte der Hamminkelner Rat mehrheitlich beschlossen, bei der Abfallentsorgung weiter als einzige Kommune im Kreis Wesel auf das Wiegesystem zu setzen. Das brachte das Thema auf, wie man mit der Windelentsorgung umgehen kann. Um jungen Familien, aber auch andere Menschen, die auf das Tragen von Windeln angewiesen sind, die Entsorgung zu erleichtern, gab es den politischen Auftrag an die Verwaltung, ein System zu entwickeln, welches die Entsorgung der Windeln in der grauen Abfalltonne ermöglicht. Ebenso sollte auch eine dezentrale Entsorgung des Bioabfalls ermöglicht werden. Kurz vor Jahresende meldet die Hamminkelner Stadtverwaltung nun Vollzug. Wie der im Rathaus für das Thema zuständige Thomas Michelis meldet, gelten jetzt folgende Gewichts- und Ablaufregelungen umgesetzt.