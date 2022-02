Vorschlag der Grünen für Hamminkeln : Mit Mustergärten gegen Schotterwüsten

Hamminkeln Im Hamminkelner Planungsausschuss ging es auf Antrag der Grünen um Ökologie im Garten. Aber die Kontrolle von Festlegungen ist auch eine Personalfrage. Jetzt wird der Antrag erst einmal geprüft.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Manchen gefallen eben aufgeräumte und durchgeplante Schotter- und Steingartenflächen. Streiten lässt sich aber über die ökologische Wüste in manchen (Vor-)Gärten. Den Grünen muss die leblose Gartengestaltung missfallen, das steckt in ihrer DNA. Das naturfreundliche Forum Senioren hatte sich früher auch schon geäußert und das Verbot von Schotterflächen in der Stadt beantragt.