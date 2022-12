Hamminkeln/Wesel Lions Club Hamminkeln unterstützt Weseler Hospiz

Hamminkeln/Wesel · Am Kiek in den Busch in Wesel entsteht derzeit das Kati-Faßbender-Hospiz. Es wird eine Lücke in der rechtsrheinischen Palliativversorgeung schließen.

26.12.2022, 15:28 Uhr

Christel Wolbring, Heino ten Brink und Heinrich Schnieders (v.r.) freuen sich über die Spende des Lions Clubs Hamminkeln um Wolfgang Tarrach und Hans Oomen (v.l.) Foto: EVK

Der Innenausbau des Kati-Faßbender-Hospiz macht täglich sichtbar große Fortschritte. Davon überzeugte sich nun auch eine Delegation des Lions Clubs Hamminkeln vor Ort. Diese überreichte kurz vor Weihnachten einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro und unterstützt damit das Projekt bereits zum zweiten Mal großzügig. An der Straße Kiek in den Busch auf dem Gesundheitscampus Wesel entsteht aktuell das einzige Hospiz am rechten Niederrhein. Unter dem Motto „Ganz da sein, wenn ein Leben endet“ werden hier voraussichtlich ab Mai 2023 Menschen jeden Alters und konfessionsübergreifend umfassend betreut, die sich am Ende ihres Lebensweges befinden. Dieses Projekt und dessen Intention unterstützt der Lions Club Hamminkeln natürlich gerne, denn mit Eröffnung des Hospizes wird sich die Lücke in der rechtsrheinischen Palliativversorgung schließen. „Wir brauchen für die Menschen in Wesel und Umgebung unbedingt eine solche Einrichtung“, betont Wilhelm Bollmann. Der Vorsitzende des Lions-Hilfswerk überzeugte sich gemeinsam mit den „Löwen“ Hans Oomen und Wolgang Tarrach aus Hamminkeln von der räumlichen, organisatorischen und pflegerischen Konzeption des Kati-Faßbender-Hospizes. Der Tenor war einhellig: „Toll, was hier entsteht. Die Menschen aus der Region werden davon profitieren.“ Wer das Kati-Faßbender-Hospiz kurz vor Jahresende auch noch mit einerfinanziellen Zuwendung, die übrigens bei der Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden kann, unterstützen möchte, kann dies hier tun: Kati-Faßbender-Hospiz-Förderungsgesellschaft mbH (gemeinnützig); Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe; IBAN: DE37 3565 0000 0001 0509 88; BIC: WELADED1WES; Verwendungszweck: Hospiz

(RP)