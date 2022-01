Angebot für den Nachwuchs in Schermbeck : Konrad und Lulu führen Kinder durch St. Ludgerus

Zum Team Kinderkirche gehört auch Pastoralreferentin Desirée Kaiser (obere Reihe, Mitte). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das engagierte Team Kinderkirche macht das katholische Gotteshaus in Schermbeck für den Nachwuchs erlebbar. Auch in Zeiten von Corona. Alle Akteure hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie, damit man sich wieder in der Kapelle treffen kann.

Zu den zahlreichen Ehrenamtlern, die einen Beitrag zur lebendigen Kirchengemeinde St. Ludgerus in Schermbeck leisten, gehört auch das Team Kinderkirche. Sein Anliegen besteht darin, die Kirche für den Nachwuchs erlebbar zu machen und dafür zu sorgen, dass Kinder mit Freude das Gotteshaus betreten.

Die Arbeit mit Kindern gehört schon seit einigen Jahren zu den besonderen Anliegen der Kirchengemeinde. Unter dem Motto Kinder in der Sakristei trafen sich einige Mütter während des Sonntagsgottesdienstes mit den Kindern in der Kapelle, um besonders zur Weihnachts-, Fasten- und Osterzeit mit den Kindern Geschichten zu lesen, zu malen, zu singen und zu basteln.

Ansprechend ist das Logo der Kinderkirche in Schermbeck. Foto: KiNDER KiRCHE

Im März 2020 waren wegen Corona Treffen in der engen Kapelle nicht mehr möglich. Deshalb haben sich die Frauen des Teams Kinderkirche etwas Neues einfallen lassen. Noch im selben Jahr ist die Figur der Kirchenmaus Konrad entstanden. Konrad ist eine Handpuppe, die die Kinder als feste Bezugsperson begleiten soll. Die Handpuppe war in Lockdownzeiten ein kreativer Ansprechpartner. Ihr Auftritt beim Krippenspiel hat 2020 die Kinder begeistert, sodass in der Fastenzeit des Jahres 2021 eine Reihe von Filmen entstand, die man sich noch heute auf der Homepage www.sankt-ludgerus.de unter der Rubrik Kinderkirche anschauen kann.

Inzwischen sind zehn Videofilme entstanden, in denen Konrad bei seinem Gang durch die Kirche den Tabernakel, den Ambo und den Altar ebenso kennenlernt wie den Kirchturm, die Kirchenfenster, das Weihwasser und die Orgel, die Osterkerze, den Palmstock und die Ostergeschichte. Mittlerweile hat Konrad Verstärkung bekommen. An seiner Seite ist jetzt Freundin Lulu, sodass das Puppenspiel künftig noch lebendiger gestaltet werden kann.

Das Team Kinderkirche, zu dem Sabrina Ribbekamp, Marie-Theres Triptrap, Nadine Hellwig, Sandra Mika, Anja Goerke, Barbara Schmidt, Anna-Lena Scharffe, Christine Ufermann, Janine Dyba, Simone Waletzko und Pastoralreferentin Desirée Kaiser gehören, freut sich schon auf die Zeiten, in denen man sich wieder mit größeren Kindergruppen in der Kapelle treffen kann.