Abgeordnete bei Facebook : Netz-Quik

Handy immer griffbereit: Charlotte Quik im Wahlkampf vor zwei Jahren bei einem Termin bei der Firma KS Recycling. Foto: Jana Bauch (jaba)

Düsseldorf/Brünen Kaum eine Politikerin ist am Niederrhein so aktiv im Internet wie die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik. Die junge Zweifachmutter verkörpert damit auch einen neuen Politikstil.

Sebastian Peters

Sie heißt Charlotte Quik – und natürlich verleitet dieser Nachname zu Wortspielen. Quick, vom Englischen ins Deutsche übersetzt heißt das „schnell, rasch, baldig, flott“. Das Wort ist Programm dieser jungen Frau geworden, die seit knapp zwei Jahren im Landtag sitzt und dort für den Niederrhein Politik macht. Schnell und baldig: Das passt Charlotte Quik, die in den Sozialen Netzwerken stark präsent ist, ihre Facebook-Freunde an allen politischen Besuchen in der Region umgehend teilhaben lässt. Quik steht damit auch für einen neuen Typus Politiker, der einen großen Teil seines Arbeits-Alltags transparent macht. Die Botschaft: „Ich bin eine vom Niederrhein.“

Wer in den sozialen Netzwerken nicht heimisch ist, mag das für zu umtriebig halten, mag eine gewisse Form von Aktionismus erkennen. Selbst Kritiker aber werden einwenden müssen: Die 36-Jährige macht das geschickt. Sie nutzt die Sozialen Medien, um CDU-Politik zu erklären. Quik selbst sagt: „Ich habe das Gefühl, dass viele Landesthemen anders als früher schneller zum Bürger vordringen.“ Und tatsächlich zeigt die Debatte um Kies und den Regionalplan, dass Landtagsdebatten auch vor Ort bewegen können. Facebook und die Fotoplattform Instagram seien Kanäle, mit denen sie auch Botschaften senden könne. Negative Erfahrungen habe sie noch nicht gemacht. Die meisten ihrer Freunde seien ihr wohlgesonnen. Doch natürlich bietet das soziale Netzwerk auch Angriffsfläche. Die örtliche SPD kritisiert schon jetzt auffällig oft die Landesverkehrspolitik. Quik sitzt unter anderem im Verkehrsausschuss.

Zur Person Verheiratet, zwei Kinder, lebt in Brünen Privat Charlotte Quik, geb. Bottermann, wurde am 30. Oktober 1982 geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie lebt in Brünen. Werdegang Abitur 2002 in Vreden. Studium der Fächer Deutsche Philologie, Zivilrecht und Wirtschaftspolitik in Münster. Abschluss Magister Artium 2009. Anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin. Partei Mitglied der CDU seit 2008. Mitglied im Landesvorstand der JU NRW seit 2012. Mitglied in den Vorständen des CDU-Stadtverbandes Hamminkeln seit 2013, des CDU-Landesverbandes NRW und des Kreisverbandes Wesel seit 2014, sowie seit 2015 im Vorstand der Frauen Union Kreis Wesel. NRW-Abgeordnete seit 1. Juni 2017.

Im Mai 2017 wurde Charlotte Quik in den NRW-Landtag gewählt. Es war die vorläufige Krönung einer politischen Schnell-Karriere der 36-Jährigen. Quik stammt aus einer politischen Familie, wuchs im Münsterland in Vreden im Kreis Borken auf. 2004 zog sie auf den großelterlichen Westerhaushof in der Unterbauerschaft in Brünen, einem Ortsteil von Hamminkeln. Ihr Vater Heinrich Bottermann ist ebenfalls CDU-Mitglied, war zeitweise in Rot-Grünen Zeiten in NRW auch Präsident des Landesumweltamtes, ist seit 2017 Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Während er in dieser Funktion jetzt Arbeit im politischen Hintergrund betreibt, ist seine Tochter das, was im umgangssprachlich Rampensau nennt.

Nach einem normalen Arbeitstag ist Charlotte Quik zu Hause auch noch zweifache Mutter. Das geht nur in einer funktionierenden Gemeinschaft. Verheiratet ist Charlotte Quik mit Christian Quik, ebenfalls Niederrheiner, gebürtig aus Voerde. Als der zweite Sohn kam, nahm er die Elternzeit. Charlotte Quik war schnell wieder auf der politischen Bühne unterwegs. Ihr Wahlkreis ist groß: Sie ist Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wesel III mit Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck, Voerde und Wesel. Als politische Agenda nennt sie: „Nachhaltige Unterstützung für Familien, beste Chancen für Entwicklung im ländlichen Raum und sinnvolle Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt.“

Ihr Pensum ist beachtlich, wie man bei Facebook liest. Ein Beispiel vom 12. März 2019: Die CDU-Fraktion tagt in Düsseldorf, Quik ist dabei. Danach tagt der Jugendhilfeausschuss in Wesel – mit Charlotte Quik. Am Abend beschließt Quik ihren politischen Tag mit einem Heringsessen in der Fastenzeit bei der CDU in Schermbeck. Dort spricht der CDU-Niederrhein-Kandidat Stefan Berger über seine Ideen für Europa. Diesen Tagesablauf skizziert Quik auf ihrer Facebookseite, verbunden mit einem Bild, dazu viele Emojis: Hering, Victory-Zeichen, Europaflagge, ein paar Hashtags.

Die Likes bei Facebook kommen oft aus dem CDU-Lager, von den Parteifürsten aus der Region. Das zeigt: Quik hat innerparteilich an Stärke gewonnen, mit Facebook kann man eben auch innerparteilich seine Popularität testen. Quik betont, dass sie keinen geschäftlichen Facebook-Account habe, sondern einen privaten. Keinen ihrer Freunde habe sie von Facebook „gekauft“, alles sei echtes Netzwerk.

Man kann auch als Frau vom Land im digitalen Wandel mitgehen, ohne die Betonung der Wurzeln zu vergessen. „Pferde. Katzen. Mistgabel. Und ohne ein gutes Buch geht nichts“, schreibt Quik in ihrer Vita auf der Abgeordnetenwebsite unter Freizeitbeschäftigungen. Ergänzen könnte man hier: Manchmal heißt das Buch auch einfach „Face-Buch“.

