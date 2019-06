Weseler unterstützen Elternhaus in Essen : Spenden-Rudern für krebskranke Kinder

Wesel Beim Langstreckenrennen auf dem Rhein ab Karlsruhe legen sich Weseler Ruderer für den guten Zweck ins Zeug und bitten um Unterstützung für das Elternhaus in Essen.

Wer am längsten Tag des Jahres in Karlsruhe bei Sonnenaufgang in ein Ruderboot steigt, um bis Sonnenuntergang so viele Rheinkilometer wie möglich hinter sich zu bringen, der braucht einen besonderen Antrieb. Neun Frauen und Männer der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel (RTGW) stellen sich am 22. Juni zum wiederholten Mal dem Langstreckenrennen All you can row (AYCR), peilen Distanzen von 150 bis 200 Kilometer an. Und wieder geht es auch um den guten Zweck. Hatte in den vergangenen Jahren Hans-Hermann Pieper mit Spenden-Rudern Tausende Euro für ein Kinderkrankenhaus im westafrikanischen Benin sammeln können (wir berichteten), so legt sich jetzt zum zweiten Mal sein Bruder Georg Pieper für krebskranke Kinder ins Zeug.