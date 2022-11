Markt mit Geschenkideen : So läuft der Winterzauber in Schermbeck

So läuft der Winterzauber in Schermbeck

Schermbeck Der dritte Weselerwalder Winterzauber startet am 20. November in Schermbeck. Das eine oder andere Geschenk lässt sich hier schon besorgen. Das ist geplant.

Der Heimatverein Weselerwald und Umgebung lädt zum dritten Weselerwalder Winterzauber ein, der am Sonntag, 20. November, von 11 bis 17 Uhr im Privatmuseum „Das Alte erhalte“ der Familie Sondermann an der Marienthaler Straße 20 veranstaltet wird. Die Besucher können auf dem Hofgelände parken. Der Eintritt ist frei.

Mehrere Gruppen und Einzelpersonen gestalten den Winterzauber, der sich schon in den Jahren 2017 und 2019 als kleiner und feiner Weihnachtsmarkt entpuppt hat. Die Drevenacker Frauenhilfe beteiligt sich mit Selbstgebasteltem, -gesticktem und -gestricktem. Die Hamminkelnerin Irmhild Hövelmann beweist mit ihren Aquarellen eine Vorliebe für Kopfweiden in der niederrheinischen Landschaft. Am selben Stand bietet Beatrix Ebbert moderne Malerei zum Kauf an. Die Weselerwalderin Anne Tietze, die zur Erntegruppe Weselerwald gehört, wartet nicht nur mit Stollen, Likören und Marmeladen auf, sondern auch mit Schmuckgläsern zum Aufbewahren unterschiedlicher Gegenstände. Die Xantenerin Elke Neuenhoff-Lohn fertigt Ketten, Ringe, Ohrringe und Armbänder aus Kaffee-Kapseln.