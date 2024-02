Schwere Angriffe Wesels ukrainische Solidaritäts-Partnerstadt Novomoskovsk unter Beschuss

In Wesel selbst laufen Vorbereitungen für eine Ferienfreizeit für ukrainische Kinder aus Novomoskovsk. Im Sommer sollen sie an den Niederrhein kommen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Bestrebungen der Partner, ihre Stadt in der Oblast (Verwaltungsgebiet) Dnipropetrowsk umzubenennen. Denn man will nicht mehr Neumoskau heißen.