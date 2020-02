Wesel Helau : Tollitäten zu Besuch bei der RP

Wesel (fws) Eine schöne Tradition ist am Tag vor Altweiber der jährliche Besuch der Weseler Tollitäten samt Gefolge, Prinzengarde und Spitzen des Carnevals-Ausschusses Wesel (CAW) bei der Rheinischen Post.

Am Mittwoch wurde die Narrenschar um Marja I. und Pascal I. (Mitte) und CAW-Präsident Thomas Holtkamp (links) in der Lokalredaktion Wesel am Großen Markt empfangen. Außer guter Laune und Vorfreude auf die tollen Tage hatten die Gäste Orden für die Redakteure Klaus Nikolei und Fritz Schubert mitgebracht. Charmant bewies die Prinzessin ihre Könnerschaft im Bützen neuer Ordensträger. Und nach einigen ordentlichen „Wesel Helau“-Rufen auf dem Markt dürfte Passanten klar geworden sein, dass nun die Zeit des Straßenkarnevals in Wesel angebrochen ist.