Holocaust-Gedenktag : 75 Jahre Befreiung

Am Montag gedenken Menschen weltweit des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Am 27. Januar 1945 erreichte die Rote Armee das Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ am 27. Januar ist seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag.

Die Vereinten Nationen haben 2005 den 27. Januar zum „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ erklärt. In seiner ersten Rede zur Einführung des Gedenktages sagte Bundespräsident Roman Herzog am 3. Januar 1996: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“ 24 Jahre nach dieser Rede ist sie aktueller denn je. Rechte Parteien in unserem Land fordern ein Umdenken, was die geschichtliche Einordnung des Naziterrors angeht, sprechen verächtlich von „Schuldkult“, wenn am 27. Januar oder am 9. November Gedenkveranstaltungen an die Gräuel des Nationalsozialismus erinnern und nennen das Holocaust-Mahnmal in Berlin „ein Denkmal der Schande“. Dass die Erinnerung nicht endet und zukünftige Generationen zur Wachsamkeit gemahnt werden, ist in unserer Stadt auch den Schulen zu verdanken, die sich am 27. Januar mit einer besonderen Gedenkveranstaltung im Willibrordi-Dom einbringen. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr von der Gesamtschule am Lauerhaas inhaltlich ausgerichtet. Schüler und Schülerinnen haben im Unterricht dazu Beiträge erarbeitet, in denen Einzelschicksale von Kindern in Auschwitz vorgestellt werden. Die Veranstaltung mündet in einen Lichtergang zum jüdischen Mahnmal. Es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass sich junge Menschen in unserer Stadt Jahr für Jahr mit dieser besonderen Veranstaltung gegen das Vergessen stellen und das Gedenken an die Opfer der Shoa wach halten. Thomas Brödenfeld