Anerkennung : Wesels SPD-Chef empfiehlt Wahl von CDU-Mann

Schermbeck/Wesel/Hamminkeln Ludger Hovest attestiert Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth (CDU), einen guten Job gemacht zu haben.

Das wird mancher bei den Schermbecker Genossen nur ungern hören: Ludger Hovest, Parteichef und Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten in Wesel, empfiehlt der SPD in Schermbeck, den amtierenden Bürgermeister Mike Rexforth aus dem Lager der Christdemokraten zu unterstützen. Rexforth mache seine Arbeit gut. Da brauche es nicht zwingend einen eigenen SPD-Kandidaten in Schermbeck. Noch steht nicht fest, wer in Schermbeck als Kontrahent von Bürgermeister Mike Rexforth ins Rennen geht.

Hovest verbindet die Schermbecker Empfehlung nicht ohne Hintergedanken auch mit einem Hinweis an die CDU in Wesel und Hamminkeln. In beiden Städten haben die Christdemokraten noch nicht offiziell benannt, wer Bürgermeisterkandidat wird. Hovest aber sagt: „Die CDU in Wesel und Hamminkeln braucht keine eigenen Kandidaten, weil die sozialdemokratischen Bürgermeister dort in den Rathäusern gute Arbeit machen.“ Von der CDU Wesel kam gleich eine Absage. Man werde einen eigenen Kandidaten präsentieren, teilte Parteichef Sebastian Hense und Fraktionschef Jürgen Linz mit. Ende Januar werde dieser präsentiert.