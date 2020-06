Himmel & Erde : Trump und die Bibel

Das Foto selbst ist schon befremdlich: Vor der Kirche, dem Weißen Haus in Washington gegenüber, posiert der US-Präsident und hält demonstrativ eine Bibel in die Kamera. Die Geschichte der Entstehung lässt mich nach der Verhältnismäßigkeit fragen.

Die Geschichte des Fotos mit der Bibel und das Frage-Antwort-Spiel dazu, machen für mich deutlich, die Bibel, mit allem was sie an moralischer Autorität zum Ausdruck bringt, wird hier missbraucht um die eigene, auch einseitige, Position in der innenpolitischen Auseinandersetzung zu verbessern. Die Reaktion aller christlichen Kirchen in Amerika ist eindeutig.