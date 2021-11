Auf dem Großen Markt in Wesel : Stahltanne mit Koggen und Wappen

Schmücken den Lichterbaum mit insgesamt zwölf Koggen: (v.l.) Citymanager Thomas Brocker, Eva-Maria Borgmann-Gertzen (Hansegilde), ISG-Sprecher Max Trapp und Hansegilde-Sekretär Ludwig Maritzen Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die Stahltanne ist zurück. Auf dem Großen Markt steht bis zum 6. Januar wieder der Lichterbaum der ISG Domviertel. Geschmückt ist er diesmal mit Hanse-Wappen.

The same procedure as last year. Alle Jahre wieder kurz vor dem ersten Adventswochenende sorgt der stählerne Weihnachtsbaum auf dem Großen Markt in Wesel für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Kaum, dass die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Domviertel mit dem Aufbau des 30 Meter hohen Lichterbaums begonnen hat, beginnt bei Facebook schon die Debatte darüber, ob Wesel mal wieder Deutschlands wohl hässlichsten Weihnachtsbaum aufgebaut hat, oder ob der Lichterbaum vor der Historischen Rathausfassade nicht doch ein echter Hingucker ist. Wie dem auch sei: Auf jeden Fall sorgt die rostfreie Konstruktion für Aufmerksamkeit. „Und genau das ist ja unser Ziel: Wir wollen im Gespräch bleiben“, sagt ISG-Sprecher Max Trapp.

Seit mittlerweile elf Jahren ist es Tradition, dass in dem einen Jahr die ISG-Damen, im nächsten dann die ISG-Herren für die Dekoration verantwortlich zeichnen. 2021 sind die Männer an der Reihe. Unterstützung haben sie sich bei der Weseler Hansegilde geholt. Zu der unterhält man beste Kontakte. Kein Wunder, denn Hansegilde-Sekretär Ludwig Maritzen war lange als Leiter der Sparkassen-Filiale an der Dimmerstraße auch Mitglied der ISG. Seit sechs Jahren ist er Rentner.

„Hansekaufleute sind puristische Menschen. Da gibt es kein Glanz und Gloria“, sagt Martizen und erklärt, wie der Lichterbaum geschmückt wird. Zum einen wird er mit LED-Lichterketten versehen, die horizontal angebracht werden und ein warmes Licht abgeben. Oben auf der Spitze thront wie immer ein Herrnhuter Stern. „Im oberen Bereich“, so Maritzen, „werden zwölf hölzerne Koggen aufgehängt, die von unserem Mitglied Eva-Maria Borgmann-Gertzen gestaltet wurden.“ Die Feldmarkerin hat dafür gut 20 Stunden ihrer Freizeit geopfert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Darunter werden sechs verschiedene Wappen aufgehängt, die natürlich alle mit der Hanse zu tun haben. Da wären die Wappen der Hansestädte Wesel, Kalkar, Emmerich und Neuss. Außerdem das Wappen der Hansegilde und das Wappen des Herzogtums Kleve. Von jedem Wappen existieren zwei Exemplare.

Am Dienstag wurde aber nicht nur der Lichterbaum geschmückt, sondern auch die Laubbäume auf der Brückstraße mit Weihnachtskugeln versehen. Die Gesamtkosten betragen rund 6000 Euro. Erstmals hat die ISG einen Zuschuss von 1000 Euro aus dem NRW-Fördertopf „2000 x 1000“ bekommen. Mit dem Landesprogramm wird ehrenamtliches Engagement gewürdigt.