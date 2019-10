Lebendige Geschichte : Hansefest im Zeichen der Jagd im Mittelalter

Wesel Vom 25. bis 27. Oktober läuft das historische Spektakel zum 26. Mal in der Innenstadt.

Große Feste leben von der Leidenschaft ehrenamtlicher Akteure. Das gilt in Wesel auch für das Hansefest, das mit verkaufsoffenem Sonntag vom 25. bis 27. Oktober schon zum 26. Mal die Innenstadt mit ihrem historischem Charme bereichern wird. Ludwig Maritzen, Sekretär der Hansegilde, und der Erste Rat Raphael Dymski stellten am Freitag mit Rainer Benien und Yvonne Weck von Wesel-Marketing das Programm für das Treiben rund ums Berliner Tor vor. Beherrschendes Thema ist diesmal die Jagd im Mittelalter. Zwar stand das Waidwerk vor Jahren schon einmal im Mittelpunkt, doch nun wird es besonders ins Licht gerückt.

Raphael Dymski und Lydia Bückmann sind dafür eigens in die Bislicher Archäo-Werkstatt gegangen, um mit Peter Bruns und Arthur Rudolph Bogen und Pfeile nachzubauen. Sich diese Prozedur erklären zu lassen, ist allein schon einen Besuch am Berliner Tor wert. Dazu gibt es Infos über Jagdmethoden und Waffen sowie darüber, wer überhaupt welche Tiere erlegen durfte. Anschaulich wird es durch Präparate. Darunter ein gut 2,20 Meter großer Hirsch nebst Hirschkuh. Es gibt Jagdhornbläser, lebendige Greifvögel und einen Mittelaltermetzger, der Wurst aus Wildfleisch anbietet. Der heilige Hubertus ist ebenso dabei wie die antike Jagdgöttin Diana, von der die Weseler Künstlerin Beate Florenz-Reul eigens ein Bild für die Taverne der Hansegilde gemalt hat. Überdies können sich kleine und große Gäste im Bogenschießen messen.

Bekannt, bewährt und doch immer ein bisschen anders gestalten sich die weiteren Bestandteile des Spektakels, das am Freitag, 25. Oktober, um 15 Uhr von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp am Berliner Tor eröffnet wird. Insgesamt werden rund 80 Stände aufgebaut. Allein 16 Hansestädte präsentieren sich in Wesel – genau 350 Jahre nach dem letzten Hansetag der alten Hanse, die in den 1980er Jahren wiederbelebt wurde. Hinzu kommt der Bauern- und Mittelaltermarkt, auf dem diesmal auch ein Münzsäger seine filigrane Kunst zeigt.