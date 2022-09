Wirtschaft in Wesel : Ex-Kaufhof-Chefin Astrid Vogell wechselt zum Klausenhof

Dingden Ende September geht Geschäftsbereichsleiter Eduard Hannen in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Astrid Vogell. Für sie ist die rechtsrheinische Region ein bekanntes Feld.

Wechsel im Führungsbereich bei der großen Bildungseinrichtung Akademie Klausenhof in Dingden: Ende September geht Geschäftsbereichsleiter Eduard Hannen in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Astrid Vogell. Für sie ist die rechtsrheinische Region ein bekanntes Feld. In Wesel leitete sie von 2007 bis August 2015 acht Jahre lang den Kaufhof in der Fußgängerzone, war in der Kreisstadt in der Werbegemeinschaft für den örtlichen Einzelhandel überaus aktiv. Nach ihrer Weseler Zeit zog es sie nach Kleve, wo sie dann den dortigen Kaufhof leitete.