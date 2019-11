Kultur und Stadtmarketing : Churchill-Station geht nach Büderich

Wesel Im Weseler Fachausschuss für Kultur und Stadtmarketing fielen einstimmige Beschlüsse für den Standort der Churchill-Station und den Schutz des Schill-Denkmals gegen mutwillige Zerstörungen.

Route der Alliierten Der Ausschuss für Kultur und Stadtmarketiung hat am Mittwoch einstimmig grünes Licht für die Hörstation an der Wacht am Rhein in Büderich gegeben. Eine erneute Diskussion über den Standort blieb aus. Damit wird an der historisch wichtigsten Stelle des Besuchs von Kriegspremier Winston Churchill beim Rheinübergang der Alliierten im März 1945 an das Geschehen erinnert. Die Hörstation ist dann Teil der grenzüberschreitenden Liberation Route von London nach Berlin. Wer sich auf ihr bewegt, kann an solchen Stellen über seine digitalen Endgeräte Informationen zum jeweiligen Ereignis abrufen. Für die Stadt Wesel ist dies ein Anfang, gegebenenfalls mit einer eigenen, lokal orientierten Route an dieses touristisch vermarktbare Netz anzudocken und Interessierte zu weiteren Stellen im Stadtgebiet zu führen, die während des Zweiten Weltkriegs bedeutsam geworden waren.