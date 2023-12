Vorhaben des Gesundheitsministeriums Wesels Apotheker kritisieren Pläne für „Behelfs-Apotheken“

Auf Hinweisschildern an jeder Apotheke erfährt man, welche Apotheken in der Nähe dienstbereit sind. Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Notdienst-Apotheken dauert grundsätzlich 24 Stunden. Immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag. Am nächsten Tag übernimmt dann eine andere Apotheke die Notdienstbereitschaft. Mit dem Nacht- und Notdienst erfüllen die Apotheken ihren im Gesetz festgeschriebenen Auftrag: nämlich die zuverlässige Versorgung mit Medikamenten. Notdienste leisten nur die Apotheken vor Ort. Ausländische Versandapotheken können diese wichtige Dienstleistung nicht anbieten. Aber dieser patientennahe Notdienst ist gefährdet.