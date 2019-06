47 Schützen traten an : Uwe und Nadja Stenk regieren am Voshövel

Uwe und Nadja Stenk regieren am Voshövel

47 Schützen traten an

Schermbeck Weselerwalder Schützen haben seit Donnerstag ein neues Königspaar

Uwe Stenk ist neuer König des Schützenvereins Weselerwald und Umgebung. Am Donnerstag wurde er zusammen mit seiner Ehefrau Nadja Stenk auf der Festwiese des Landhotels Voshövel inthronisiert. Das neue Königspaar stammt aus einer schützenfestbegeisterten Familie. Heinrich und Clara Stenk, die Eltern des Königs, regierten 1972 in Weselerwald. Der Bruder des jetzigen Königs bestieg im Jahre 2009 mit Anne Stenk (-Koch) den Thron. Zum jetzigen Thron gehören die Thronpaare André und Gabriele Bohmkamp und Michael und Anne Stenk.

Das Schießen um die Königswürde fand am Mittwoch statt. 47 Schützen begrüßte Hauptmann Carsten Limberg beim Antreten. Von ihnen nahmen die meisten am Schießen mit dem KK-Gewehr teil. Jeder Schütze durfte drei Schüsse abgeben. Mit einer Zwölf kam man ins erste Stechen. Fürs erste Stechen notierte Schriftführer Torsten Tegründe noch zwölf Schützen. Im zweiten Stechen, an dem nur noch die Schützen Uwe Stenk, André Bohmkamp und Mark Stenert teilnahmen, erzielte nur der 45-jährige Landwirt Uwe Stenk zwölf Ringe.