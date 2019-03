Neues in der Apollopassage: Weselerin vermietet Regale für Kunst

Wesel Der Laden „Handgemacht“ ist eine neue Geschäftsidee für die Apollopassage.

Nadja Frese-Artz war viele Jahre als Kunstschaffende auf Kreativmärkten unterwegs. Ein mühsames Spiel, bei dem immer auch beim Ein- und Auspacken etwas zu Bruch ging. Dann hörte sie von dem Miet-Fach-Konzept, sie probierte es selbst aus und war begeistert. So begeistert, dass sie sich nun einen Lebenstraum erfüllte: die Selbstständigkeit. Am Samstag, 30. März, eröffnet sie ihren Miet-Fach-Laden „Handgemacht“ in der Weseler Apollopassage.

A wie Abstrakt bis Z wie Zauberhaft – so lautet der Untertitel für das neue Geschäftsmodell. Ihre Idee hat sie bei Facebook gepostet und per Mundpropaganda kund getan. Die Resonanz schlug sich beim ersten Treffen für mögliche Mieter nieder, 60 Kreative hatten sich eingefunden.

Nadja Frese-Artz ist selbst leidenschaftliche Hobby-Künstlerin, sie arbeitet mit Beton, Kaltkeramik, Papier und Gießharz und beschäftigt sich mit dem Upcycling verschiedener Produkte. Knopfringe, bestückte Glasbausteine, die auch illuminiert sind, entstehen in ihrer Werkstatt und sind ab Samstag in den Regalen zu finden.

Wie passend, dass eine Künstlerin Österliches präsentiert, sie hat Vasen und Eier in einem besonderen Verfahren mit Retro-Motiven ummantelt. „Man sieht Handwerkliches oft auf Kreativ- oder Weihnachtsmärkten, doch dort sind die Standgebühren teuer, man muss stundenlang bei jedem Wetter ausharren, in der Hoffnung, dass am Ende etwas Verdienst in der eigenen Tasche landet“, zählt die Inhaberin auf. In dem Miet-Fach-Handel werden die handgefertigten Waren einen Monat zum Verkauf angeboten.