Weseler Flötistin : Zweiter Platz beim Rock & Pop-Preis für Bettina Alms

In der Kategorie „Bestes Blasinstrument“ belegte Bettina Alms auf Platz 2. Foto: G. A. Foto: G.A.

Wesel Kurz vor Weihnachten hat Bettina Alms allen Grund zur Freude: Die Weseler Musikerin hat beim 38. Rock-&-Pop-Preis in der Nebenkategorie „Bestes Blasinstrument“ einen hervorragenden zweiten Platz belegt.

2016 hatte die Flötistin bei dem Wettbewerb Platz eins belegt. Alms, die sich vor allem in der christlichen Musikszene einen Namen gemacht hat, konnte noch im September und Oktober Konzertreisen in die Schweiz, nach Berlin und Dresden unternehmen. Der Lockdown in Zeiten von Corona hat dagegen weitere Auftritte im November und Dezember unmöglich gemacht.