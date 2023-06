Meeresbiologin wird Hotelfachfrau Lieber Lehre als Labor

In kaum einer Branche ist die Abbrecherquote in der Berufsausbildung höher als in der Hotellerie und Gastronomie – und das schon seit vielen Jahren (siehe Infobox). Aktuelle Zahlen der Industrie- und Handelskammer belegen dies. Ende vergangenen Jahres waren der IHK Niederrhein 373 Ausbildungsverhältnisse gemeldet. 139 wurden zwischen dem 1. Januar und dem 31.12. 2022 gekündigt.