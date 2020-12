Artisten in Nöten : Weseler Zirkus Renz bittet um Futterspenden

Die Szene vom Sommer zeigt Marcel Renz mit Besuchern im Streichelzoo an der Weseler Rheinpromenade. Jetzt ist der Zirkus wieder auf Futterspenden angewiesen. Foto: Fritz Schubert

Wesel Der coronabedingt seit Monaten komplett an die Kette gelegte Zirkus Renz ist weiter in Nöten. Noch immer ist der in Wesel beheimatete Familienbetrieb in seinem Winterquartier an der Friedenstraße 11.

Wegen mangelnder Auftritts- und damit Einnahmemöglichkeiten bitten die Artisten erneut um Futterspenden für ihre Dromedare, Kamele, Lamas, Alpakas, Watussi-Rinder, Zebus, Ziegen, Gänse, Hühner und (Wesel-)Esel.

Eigentlich, so Katharina Renz, sei man ja nur in den Wintermonaten am Heimatstandort. Doch in diesem Jahr sei alles ganz anders gekommen. „Als die Tournee im März losgehen sollte, kam das Veranstaltungsverbot wegen der steigenden Covid-19-Infektionen. Der Zirkus mit seinen knapp 60 Tieren stand still“, schildert die Seniorchefin. Die Rücklagen nach dem Winter seien schon fast aufgebraucht gewesen. Aber die große Hilfsbereitschaft vieler Bürger und Landwirte (wir berichteten mehrfach) habe dafür gesorgt, dass es genügend Tierfutter für die nächsten Wochen gab. In den Sommerferien durfte der Zirkus an der Weseler Rheinpromenade an den Wochenenden einen Streichelzoo aufbauen, bei dem auch Spenden für Futter gesammelt wurden.

Bei der zweiten Infektionswelle, so Renz in ihrer Mitteilung weiter, treffe es den Zirkus nun wieder sehr hart. „Auch ein spontanes Weihnachtsgastspiel wäre nicht mehr möglich gewesen, da Veranstaltungen erneut bis mindestens Januar untersagt worden sind“, sagt Katharina Renz und hofft, „dass uns die Weseler noch einmal unterstützen. Wir hoffen auch, dass es das letzte Mal ist und dass es im nächsten Jahr wieder heißen kann: Manege frei!“ Freuen würde sich die Familie Renz über direkte Heu- oder Futterspenden, die abgeholt oder zur Friedenstraße 11 gebracht werden können.

Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich bei Geldspenden telefonisch unter der Rufnummer (0171 5865330 melden oder etwas auf das Konto von Katharina Renz bei der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, IBAN DE97 3565 0000 0000 4670 35, überweisen.

(fws)