Eisbahn wieder am Berliner Tor Was beim Weseler Winter in der Stadt geboten wird

Die Vorweihnachtszeit gehört in Wesel nicht nur für die Jüngsten zu den spannendsten Phasen im Jahr. In der Regel kommen alle Generationen auf ihre Kosten. Nur im vergangenen Jahr war alles ein bisschen anders, als auf dem Kornmarkt eine Kunsteisbahn im Angebot war. Nun aber geht es zurück auf den angestammten Platz am Berliner Tor. Mit echtem Eis und allerlei Trubel drumherum. Entsprechend gut gelaunt waren die Verantwortlichen am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms am Ort des Geschehens. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp gab mit Dagmar van der Linden und Sonja Christ von Wesel-Marketing sowie Kim Ernst von der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe und Rainer Hegmann vom Mit-Sponsor Stadtwerke bekannt, was Groß und Klein beim Weseler Winter erwartet.