Weseler Wahrzeichen Schill-Denkmal wieder Ziel von Vandalismus

Über die Rolle Preußens in der Weltgeschichte darf man streiten. Auch in Wesel. Tatsache bleibt, dass seine Herrscher und Militärs die Historie der alten Hansestadt maßgeblich mitbestimmt haben. Tagtäglich begegnen uns ihre Namen auf Straßenschildern. Außerdem gehören Bauten wie das Berliner Tor oder die Zitadelle unverrückbar zum Stadtbild. Zu den Wahrzeichen Wesels zählt auch das Schill-Denkmal, das wieder einmal ein Opfer von Vandalismus geworden ist. Die Infotafel ist weg. Unbekannte Täter haben das Denkmal mit Graffiti besprüht, mit Stiften Kritzeleien hinterlassen und sich offenbar auch mit Aufklebern ausgetobt. Darüber hinaus zeigen sich Witterungsschäden an den Stufen und am Zaun.