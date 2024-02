Platz 330 von 396 Kommunen in NRW Weseler verdienen unterdurchschnittlich wenig

Die Kreisstadt Wesel landet mit durchschnittlich 39.951 Euro auf Platz 330 und liegt damit deutlich unter dem Durchschnittswert im Kreis, der mit 42.733 Euro angegeben ist. Besonders hoch liegt das Durchschnittseinkommen in der Region in Hünxe (50.148 Euro, Platz 34), in Schermbeck (47.657 Euro, Platz 66) und auch in Hamminkeln (45.893 Euro; Platz 110). Dinslaken befindet sich landesweit im Mittelfeld und belegt Platz 177 mit einem Durchschnittseinkommen von 43.871. Noch hinter Wesel platziert sind unter anderem Voerde (39.277, Rang 347) und Kamp-Lintfort (37.266, Platz 377). Am unteren Ende der Einkommensskala rangierten in NRW die Städte Herne (33.880 Euro), Duisburg (33.749 Euro) und Gelsenkirchen (33.513 Euro).