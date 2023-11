Im Lauf der Zeit, das weiß jeder aus eigener Erfahrung, gewöhnt man sich an vieles. Mitunter auch an Kritik. Und Kritik – meist in den sozialen Medien – haben sich die engagierten Mitglieder der rührigen Weseler Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Domviertel in den vergangenen Jahren reichlich anhören müssen. Und zwar immer dann, wenn kurz vor dem ersten Adventswochenende ihre mächtige Stahltanne in der Mitte des Großen Marktes aufgebaut und entweder von den ISG-Damen oder – abwechselnd – von den ISG-Herren geschmückt wird.