In einer Stunde 936 Kubikmeter : Stadtwerke vermelden Rekord bei Wasserförderung

Wesel Am 25. Juli zwischen 19 und 20 Uhr wurden 936 Kubikmeter Wasser verbraucht – ein Rekord für 2019. Doch die Stadtwerke sind gewappnet, wie sie sagen. „Der Betrieb läuft effektiv“, heißt es.

Braune Wiesen, vertrocknete Blätter an Bäumen, Blumenbeete mit hängenden Blüten – und überall sah man in Wesel in den vergangenen Tagen und Wochen rotierende Gartensprenger und Menschen, die wässern, was das Zeug hält. Planschbecken und Swimmingpools wurden gut gefüllt, denn alle lechzten danach, sich abzukühlen. Wasser in Massen floss in die Haushalte, in Betriebe und Gärten. Die Hitzeperiode sorgt für große Trockenheit und forderte die Weseler Stadtwerke zu Höchstleistungen heraus.