Wesels SPD-Chef kritisiert Parteispitze scharf „Kein Licht am Ende des Tunnels“

Hovest bezeichnet sich in dem offenen Brief als „überzeugter Sozialdemokrat und Kämpfer für die Menschen, die mich gewählt haben“. Und als solcher habe er sich zusammen mit seinen Parteifreunden in Wesel immer wieder auf den Prüfstand gestellt und inhaltlich und personell, wenn es notwendig gewesen sei, neu aufgestellt. „Es gibt nach diesen schlimmen Wahlergebnissen – und zwar nicht nur bei der Europawahl, sondern auch bei den gleichzeitig stattgefundenen Kommunalwahlen – ein kleines Zeitfenster, wo man sich als SPD neu aufstellen kann. Das ist dringend notwendig! Der personelle Neuanfang muss an der Spitze passieren. Die SPD steht am Scheideweg. Wir können es schaffen, wie es die Sozialdemokraten in Dänemark geschafft haben und wieder die führende Kraft für die Menschen werden – oder wir verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, wie unsere französischen Genossinnen und Genossen“, ist er überzeugt und legt damit den Finger in die Wunde. „Schlimmer geht immer – haben wir am Niederrhein gedacht und mussten mit dem Unvermögen umgehen, dass der Parteivorstand es nicht geschafft hat, die Genossinnen und Genossen rechtzeitig in der Kampagne für die Europawahl vor Ort mitzunehmen und mit Material zu versorgen. Ich bin so frei, Euch dies offen zu schreiben und auch, wenn Ihr möglicherweise nicht viele solcher Briefe bekommt, geht mal davon aus, so oder so ähnlich, wie ich das beschreibe, tickt die Basis der SPD.“ Der Brief endet mit den Worten: „Wenn Ihr die Genossinnen und Genossen in den Ortsvereinen und in den Kommunalparlamenten nicht mehr motivieren könnt und verliert, braucht Ihr Euch um erfolgreiche Landtagswahlen und Bundestagswahlen keine Gedanken mehr machen.“