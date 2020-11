Kostenpflichtiger Inhalt: Schuldenatlas 2020 : Viele Weseler erneut hoch verschuldet

Es sind vor allem die 30- bis 39-Jährigen, die immer öfter ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können und sich verschulden. Foto: dpa

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Was die Überschuldungsquote betrifft, liegt die Kreisstadt schon seit Jahren deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist eine Besserung nicht in Sicht. Im Gegenteil.